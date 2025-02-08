Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

Шольц считает разговор об отправке миротворцев на Украину преждевременным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать разговоры об отправке миротворцев на Украину. В интервью изданию RND он связал продолжающуюся дискуссию по этому вопросу с тем, что ее инициаторы не верят в возврат Киевом части территорий, отошедших в ходе СВО России.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Во-первых, необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не [устанавливать] навязанный мир. Только тогда мы поймем, какими могут быть будущие гарантии безопасности Украины», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что в любом случае после завершения конфликта Киев не сможет содержать собственную армию. Из-за этого стране потребуется финансовая поддержка, оказать которую должны будут союзники, которых канцлер назвал друзьями Украины. Кроме того, Шольц прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, который выразил готовность помогать государству в обмен на доступ к его запасам редкоземельных металлов.

«На Украину нападают, а мы поддерживаем ее, ничего не требуя взамен. Такой позиции должен придерживаться каждый», — уверен Шольц.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков назвал нереалистичным требование президента Украины Владимира Зеленского об отправке в страну 200 тысяч миротворцев. По словам дипломата, Запад не в состоянии наращивать помощь Киеву, так как достиг максимума своих возможностей.