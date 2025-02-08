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13:46, 8 февраля 2025Мир

Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

Шольц считает разговор об отправке миротворцев на Украину преждевременным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать разговоры об отправке миротворцев на Украину. В интервью изданию RND он связал продолжающуюся дискуссию по этому вопросу с тем, что ее инициаторы не верят в возврат Киевом части территорий, отошедших в ходе СВО России.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Во-первых, необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не [устанавливать] навязанный мир. Только тогда мы поймем, какими могут быть будущие гарантии безопасности Украины», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что в любом случае после завершения конфликта Киев не сможет содержать собственную армию. Из-за этого стране потребуется финансовая поддержка, оказать которую должны будут союзники, которых канцлер назвал друзьями Украины. Кроме того, Шольц прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, который выразил готовность помогать государству в обмен на доступ к его запасам редкоземельных металлов.

«На Украину нападают, а мы поддерживаем ее, ничего не требуя взамен. Такой позиции должен придерживаться каждый», — уверен Шольц.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков назвал нереалистичным требование президента Украины Владимира Зеленского об отправке в страну 200 тысяч миротворцев. По словам дипломата, Запад не в состоянии наращивать помощь Киеву, так как достиг максимума своих возможностей.

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