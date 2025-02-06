Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

Посол Мешков: требование Зеленского о 200 тысячах миротворцев нереалистично

Призыв президента Украины Владимира Зеленского отправить в зону конфликта 200 тысяч «миротворцев» нереалистичен, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мешкова, Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей.

«Это просто нереально, никто их не соберет. Если говорить серьезно, то они уже по максимуму выложились», — высказался дипломат.

Ранее Зеленский рассказал, что диалог о размещении западного миротворческого контингента на Украине продолжается.

В МИД России заявили, что любые «миротворцы», которые прибудут на территорию Украины без согласия российской стороны, станут военной целью.