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22:04, 6 февраля 2025Мир

Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

Посол Мешков: требование Зеленского о 200 тысячах миротворцев нереалистично
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Призыв президента Украины Владимира Зеленского отправить в зону конфликта 200 тысяч «миротворцев» нереалистичен, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мешкова, Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей.

«Это просто нереально, никто их не соберет. Если говорить серьезно, то они уже по максимуму выложились», — высказался дипломат.

Ранее Зеленский рассказал, что диалог о размещении западного миротворческого контингента на Украине продолжается.

В МИД России заявили, что любые «миротворцы», которые прибудут на территорию Украины без согласия российской стороны, станут военной целью.

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