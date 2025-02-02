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13:02, 2 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал перспективу размещения западных миротворцев на Украине

Зеленский: Вопрос размещения западных миротворцев на Украине обретает форму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Диалог о размещении западного миротворческого контингента на Украине продолжается, но основные вопросы еще не решены. Об этом в интервью агентству Associated Press (AP) сообщил президент республики Владимир Зеленский.

«Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — сказал он.

По словам украинского лидера, вопрос размещения миротворцев «обретает форму», однако «остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях».

Ранее в МИД России заявили, что любые «миротворцы», которые прибудут на территорию Украины без согласия российской стороны, станут военной целью.

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