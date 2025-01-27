Мирошник: Прибывшие на Украину без согласия РФ миротворцы будут военной целью

Любые «миротворцы», которые прибудут на территорию Украины без согласия российской стороны, станут военной целью. Таким образом на предложение главы Военного комитета Европейского союза (ЕС) генерала Роберта Бригера ответил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее Бригер счел возможной в будущем миссию с «мандатом ООН» на Украине для обеспечения перемирия в случае его достижения. Он рассказал в интервью немецкой газете Die Welt, что к возможной миссии следовало бы привлечь не только европейцев, но и, например, военных из стран глобального Юга.

«Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России — военная цель с вполне понятными последствиями», — предупредил Мирошник.

Дипломат также подчеркнул, что попытки выдумывания «миротворцев» направлены не на установление мира, а на сохранение киевского режима от поражения с помощью «псевдогуманных методов».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целесообразным рассмотреть возможность участия бундесвера в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. По ее словам, ситуация касается не только европейских стран, но и государств за пределами Европы, с которыми Россия имеет крепкие связи.