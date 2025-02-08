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03:02, 8 февраля 2025Мир

Трамп лишил Байдена доступа к секретным сведениям по одной причине

Трамп лишил Байдена доступа к секретным сведениям из-за его плохой памяти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лишил бывшего главу государства Джо Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти политика. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск к секретным сведениям и прекращаем проводимые для него ежедневно брифинги по вопросам разведки», — заявил Трамп.

Он объяснил свое решение тем, что у его предшественника проблемы с памятью. По словам Трампа, Байдену не следовало предоставлять доступ к секретным данным даже «в лучшие времена».

Он также напомнил, что Байден поступил аналогичным образом в 2021 году, запретив ему доступ к данным. «Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность. Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой», — добавил Трамп.

Ранее Трамп обвинил администрацию Байдена в «доведении до ручки» состояния гражданской авиации и ослаблении безопасности полетов.

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