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01:35, 8 февраля 2025Мир

Трамп раскрыл реакцию жены на признание Маска в любви к нему

Трамп заявил, что жена не будет ревновать его к Маску после признания в любви
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на признание в любви со стороны американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции с японским премьер-министром Сигэру Исибой, трансляция доступна на YouTube.

Трамп выразил уверенность, что его супруга Мелания не будет ревновать его к Маску. «Я думаю, она с этим справится», — сказал он, отвечая на вопрос о реакции жены на признание бизнесмена.

Ранее Маск заявил, что любит Трампа «так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».

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