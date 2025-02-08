Трамп раскрыл реакцию жены на признание Маска в любви к нему

Трамп заявил, что жена не будет ревновать его к Маску после признания в любви

Президент США Дональд Трамп отреагировал на признание в любви со стороны американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции с японским премьер-министром Сигэру Исибой, трансляция доступна на YouTube.

Трамп выразил уверенность, что его супруга Мелания не будет ревновать его к Маску. «Я думаю, она с этим справится», — сказал он, отвечая на вопрос о реакции жены на признание бизнесмена.

Ранее Маск заявил, что любит Трампа «так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».