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15:07, 8 февраля 2025Экономика

Обрушение импорта автомобилей в Россию объяснили

«Ъ»: Импорт новых автомобилей в РФ в январе рухнул из-за переполненных складов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В январе импорт автомобилей в Россию составил 32 тысячи единиц, что в два раза меньше, чем в тот же период 2024 года. Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» и комментарии экспертов сообщает «Коммерсантъ».

Такая динамика объясняется переполнением складов. Перед повышением ставок утилизационного сбора, что произошло сначала в октябре, а затем и в январе, поставщики постарались завезти как можно больше автомобилей.

Автоэксперт Олег Мосеев заметил, что ситуацию в январе и феврале нельзя переносить на весь год, но, если судить по последним действиям китайских производителей, свои планы поставок они все же скорректируют в сторону уменьшения. В настоящее время ряд компаний КНР даже снизили цены на свои машины для решения проблем с затовариванием.

Опасения участников рынка по поводу резкого снижения продаж автомобилей в январе оправдались не полностью — по сравнению с прошлым годом они даже выросли на 11 процентов. Но в этом случае можно говорить о низкой базе. Если сравнивать с январем, то продано было на треть меньше машин, причем в ноябре и декабре продажи тоже падали.

Президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин уверен, что общение сокращение спроса не сможет остановить рост цен. На сегодняшний день в России осталось около 400 тысяч нереализованных иномарок, и продавать новые по текущим ценам не выйдет, так что стоит ждать снижения предложения и более высокой стоимости моделей.

Ранее крупнейший в стране производитель грузовиков «КамАЗ» сообщил об убытке в 2024 году в размере 3,4 миллиарда рублей по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Годом ранее компания получила прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей.

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