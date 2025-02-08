Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:50, 8 февраля 2025Экономика

Усманов выиграл суд против немецкого издания

Бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel
Семен Александров (редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel. Об этом сообщает EU Today.

Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу Усманова, запретив немецкой газете распространять ложные заявления о бизнесмене. Нарушение решения суда может повлечь за собой штраф в размере до 250 тысяч евро за первичное нарушение и тюремное заключение на срок до двух лет за повторное.

Отмечается, что опубликованный изданием в ноябре 2024 года материал содержал множество обвинений в адрес бизнесмена, в том числе утверждения о якобы принадлежащих ему активах в Германии. По словам адвокатов Усманова, аналогичные обвинения использовались правоохранительными органами Германии в качестве оправдания введения санкций Европейского союза (ЕС) против него.

Ранее Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о преступлении против журналиста ARD Ханса-Йоахима Зеппельта. Поводом стал репортаж журналиста об Олимпийских играх. В нем он заявил, что Усманов, руководивший Международной федерацией фехтования (FIE) до временной приостановки полномочий в 2022 году, якобы создал «систему подкупа судей» в этом виде спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

      Слуцкий заявил о продаже Зеленским Украины

      Трамп ввел санкции против выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

      Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Румынии

      В Госдуме объяснили важность двоек за поведение борьбой с травлей

      Стало известно о пострадавших при пожаре в Москве детях

      МИД России осудил атаку ВСУ на Макеевку

      Умер бывший глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов

      В Венгрии помощь Украине назвали разграблением Европы

      В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше