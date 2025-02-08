Бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel

Бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel. Об этом сообщает EU Today.

Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу Усманова, запретив немецкой газете распространять ложные заявления о бизнесмене. Нарушение решения суда может повлечь за собой штраф в размере до 250 тысяч евро за первичное нарушение и тюремное заключение на срок до двух лет за повторное.

Отмечается, что опубликованный изданием в ноябре 2024 года материал содержал множество обвинений в адрес бизнесмена, в том числе утверждения о якобы принадлежащих ему активах в Германии. По словам адвокатов Усманова, аналогичные обвинения использовались правоохранительными органами Германии в качестве оправдания введения санкций Европейского союза (ЕС) против него.

Ранее Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о преступлении против журналиста ARD Ханса-Йоахима Зеппельта. Поводом стал репортаж журналиста об Олимпийских играх. В нем он заявил, что Усманов, руководивший Международной федерацией фехтования (FIE) до временной приостановки полномочий в 2022 году, якобы создал «систему подкупа судей» в этом виде спорта.