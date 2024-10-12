Миллиардер Усманов подал заявление на немецкого журналиста Хайо Зеппельта

Миллиардер Усманов хочет привлечь Зеппельта к ответственности за клевету

Миллиардер Алишер Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о преступлении против журналиста ARD Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта. Об этом сообщает Bild.

Усманов обвиняет журналиста в клевете и наговоре. Поводом стал репортаж Зеппельта об Олимпийских играх. В нем он заявил, что Усманов, руководивший Международной федерацией фехтования (FIE) до временной приостановки полномочий в 2022 году, якобы создал «систему подкупа судей» в этом виде спорта. Миллиардер обратился в суд и выиграл — Гамбургский земельный суд запретил распространять изложенные Зеппельтом утверждения и признал их нарушающими права личности недопустимыми заявлениями, основанными на подозрениях. За каждый эпизод нарушения судебного запрета ответчикам нужно будет заплатить штраф в размере 250 тысяч евро. ARD также пришлось удалить репортажи со своего сайта Sportschau.

Прозвучавшие в эфире ARD заявления были опровергнуты и в самой FIE. Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Кациадакис заявил, что основной источник в репортаже — бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 году и исключенный из судейского списка коллегией судей», а манипуляции со стороны судейства полностью исключены благодаря использованию системы, при которой судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.

Теперь, по словам адвоката Йоахима Штайнхефеля, Усманов хочет также привлечь Зеппельта к уголовной ответственности.

«Господин Зеппельт и ARD-Sportschau не только нарушили базовые стандарты журналистики и кодекс прессы. Закон предусматривает ответственность за подобные гнусные злонамеренные инсинуации. Зеппельт хотел очернить репутацию господина Усманова. Но никаких фактов у него не было. Это не журналистика, это позор», — сказал Штайнхефель. Согласно Уголовному кодексу Германии, за клевету возможно наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а в отдельных случаях — до пяти.

В прокуратуре отметили, что по общим правилам по заявлению сначала будет проводиться проверка, на основании которой будет вынесено решение о начале следственных действий. Сам Зеппельт сообщил, что информации о жалобе у него нет.

Зеппельт известен своей репутацией «разоблачителя русского допинга». Журналист получил известность в 2014 году после фильма «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей», в котором в качестве информаторов использовал ранее отстраненную за использование допинга российскую легкоатлетку Юлию Степанову и ее мужа Виталия Степанова.

Как отмечала газета «Аргументы и факты», «фильм Зеппельта запустил кампанию против российского спорта, а сам немец стал считаться едва ли не главным специалистом в «спортивных злоупотреблениях России».