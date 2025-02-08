Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:10, 8 февраля 2025Силовые структуры

В Екатеринбурге арестовали блогера за экстремизм

В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова по делу об экстремизме
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал блогера Евгения Анисимова до 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Арест по 21 марта включительно», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Отмечается, что Анисимов обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Анисимова задержали в четверг, 7 февраля, по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах принадлежащего ему медиапроекта «Прекрасная Россия». Основанием для возбуждения дела могли стать оскорбительные высказывания в адрес силовиков и мигрантов.

Ранее полиция Израиля задержала двух российских эмигрантов по подозрению в экстремизме и поддержке Палестины. Утверждается, что они причастны к нанесению пропалестинских граффити.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского высмеяли за контракты ВСУ для 18-летних украинцев

      Трамп раскрыл реакцию жены на признание Маска в любви к нему

      В России раскрыли негативное последствие победы Трампа для США

      Главред российского информагентства высказалась о поступающих ей угрозах

      В Екатеринбурге арестовали блогера за экстремизм

      Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла вдвое

      Замуровавшего квартиру депутата заподозрили в махинациях с миграцией

      Саркози надели электронный браслет

      Главу российского города задержали за взяточничество

      Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше