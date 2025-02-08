В Екатеринбурге арестовали блогера за экстремизм

В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова по делу об экстремизме

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал блогера Евгения Анисимова до 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Арест по 21 марта включительно», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Отмечается, что Анисимов обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Анисимова задержали в четверг, 7 февраля, по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах принадлежащего ему медиапроекта «Прекрасная Россия». Основанием для возбуждения дела могли стать оскорбительные высказывания в адрес силовиков и мигрантов.

Ранее полиция Израиля задержала двух российских эмигрантов по подозрению в экстремизме и поддержке Палестины. Утверждается, что они причастны к нанесению пропалестинских граффити.