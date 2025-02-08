В Грузии назвали заявления Каллас лицемерными

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Заявления Каллас и Кос — лицемерные

Заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Марты Кос с критикой грузинских законов — лицемерные. На это указал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает РИА Новости.

«Вместо признания ошибок, осуждения насильственных митингов и обнародования информации о финансах Европейского фонда демократии мы слышим неосведомленные и необоснованные обвинения в адрес Грузии», — сказал он.

В своем заявлении Каллас и Кос отметили, что Грузия отошла от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям ЕС. По их словам, правительство Грузии прибегло к тактике запугивания и насилия для подавления инакомыслия. Они добавили, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс «подорвут права на свободу выражения мнений и свободу собраний, а также свободу средств массовой информации».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что причиной нездоровых отношений Грузии с ЕС стала политика европейских бюрократов в отношении республики. Политик подчеркнул, что Тбилиси не устраивает нынешнее состояние отношений с Брюсселем.