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13:32, 8 февраля 2025Бывший СССР

В Крыму заявили о новом списке имущества украинских олигархов под национализацию

Константинов: Имущество украинских олигархов в Крыму будет национализировано
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

В Крыму готовят новый пакет по национализации имущества, принадлежащего украинским олигархам и «лицам, враждебно настроенным к России». Об этом заявил РИА Новости спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, власти продолжают работу в этом направлении. Национализация имущества «врагов Крыма» приносит реальную помощь экономике республики, отметил он.

В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира приятеля Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Речь идет о недвижимости, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, а также объектах, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».

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