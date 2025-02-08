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23:37, 8 февраля 2025Мир

В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства Китая

Guardian: В Лондоне прошли протесты против строительства китайского посольства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Лондоне прошли протесты против строительства посольства Китая. Более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, пишет газета The Guardian.

До этого западные СМИ написали, что власти Великобритании могут после многолетнего спора с Пекином разрешить открытие нового посольства КНР в Лондоне. Подчеркивалось, что оно станет крупнейшим китайским диппредставительством в Европе, но при выполнении ряда условий.

«Более 1 тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство», — написано в статье.

Журналисты указали, что среди протестующих было также много выходцев из Гонконга, проживающих в Великобритании. Именно они выразили обеспокоенность тем, что посольство может быть использовано для контроля и «незаконного задержания инакомыслящих».

Ранее газета Financial Times написала, что Минобороны Великобритании заподозрило Китай в шпионаже. Так, британские военные выразили опасения, что в кокарды на головных уборах могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики.

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