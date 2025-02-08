В Минобороны сообщили о сбитых ракетах HIMARS и беспилотниках

Минобороны: Средства ПВО сбили ракету HIMARS и 93 беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили ракету американской системы HIMARS и 93 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские силы ПВО за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и 93 беспилотника самолетного типа», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами. В частности, 18 дронов Вооруженных сил Украины были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, 5 — над Белгородской областью, и 2 — над Краснодарским краем.