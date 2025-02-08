Посол РФ в Вене Любинский: соглашения о поставке газа в Европу будут масштабными

Будущие соглашения о поставках российского газа в Европу, если они когда-то будут заключены, окажутся масштабными. Так последствия возможных переговоров оценил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Он уточнил, что центральноевропейская страна в них может сыграть лишь второстепенные роли. Это, по мнению дипломата, станет следствием «разрушительной позиции» Австрии, которая раньше обладала весомыми позициями в решении газовых вопросов на континенте.

«Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет — диалог был разорван не нами», — сказал Любинский, намекнув на досрочное расторжение контракта о поставках между австрийским гигантом OMV и «Газпром экспортом» по инициативе европейской стороны.

Ранее стало известно, что Украина ведет переговоры о возможности транспортировки азербайджанского газа в Европу с использованием своей газовой инфраструктуры. Как подчеркнул представитель МИД страны Георгий Тихий, речь идет не о поставках именно азербайджанского голубого топлива, а какого-то другого, но под его видом.