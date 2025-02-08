Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 8 февраля 2025Экономика

В России оценили будущие переговоры о поставках газа в Европу

Посол РФ в Вене Любинский: соглашения о поставке газа в Европу будут масштабными
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Будущие соглашения о поставках российского газа в Европу, если они когда-то будут заключены, окажутся масштабными. Так последствия возможных переговоров оценил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Он уточнил, что центральноевропейская страна в них может сыграть лишь второстепенные роли. Это, по мнению дипломата, станет следствием «разрушительной позиции» Австрии, которая раньше обладала весомыми позициями в решении газовых вопросов на континенте.

«Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет — диалог был разорван не нами», — сказал Любинский, намекнув на досрочное расторжение контракта о поставках между австрийским гигантом OMV и «Газпром экспортом» по инициативе европейской стороны.

Ранее стало известно, что Украина ведет переговоры о возможности транспортировки азербайджанского газа в Европу с использованием своей газовой инфраструктуры. Как подчеркнул представитель МИД страны Георгий Тихий, речь идет не о поставках именно азербайджанского голубого топлива, а какого-то другого, но под его видом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали искать способ захвата российских судов

      Путин дал поручение по обязательной геномной регистрации участников СВО

      Осужденный за теракт в аэропорту Домодедово потребовал компенсацию за отсутствие солнца

      Легенда советского хоккея ответил выступившему против участия России в ОИ-2026 Гашеку

      Российский посол предупредил об угрозе дестабилизации в Сербии

      На Западе раскрыли проблемы Евросоюза в случае конфликта

      В России оценили будущие переговоры о поставках газа в Европу

      Осужденную дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей

      В европейской части России нашли предпосылки для сильных пожаров весной

      Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше