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20:38, 7 февраля 2025Экономика

Украина подтвердила переговоры о транзите газа в Европу

МИД Украины подтвердил переговоры о транзите азербайджанского газа в Европу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев ведет переговоры по поводу возможности транспортировки азербайджанского газа в Европу с использованием своей газовой инфраструктуры. Об этом рассказал представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».

При этом он подчеркнул, что речь идет не о поставках именно азербайджанского, а какого-то другого газа под его видом газа. Каким образом может быть реализован этот проект и как развивается работа, чиновник не уточнил, добавив только, что Украина видит разные сигналы от премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указал, что Киев готов заняться транспортировкой азербайджанского газа по своей территории, и этот вопрос он уже обсуждал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Швейцарии.

Транзит российского газа по территории Украины остановился 1 января в связи с истечением соответствующего контракта. Две страны ЕвросоюзаВенгрия и Словакия — угрожают Киеву заблокировать дальнейшую поддержку со стороны Европы, если поставки не восстановятся, поскольку они получали значительное количество газа по действующим контрактам.

С 1 февраля Словакия получает российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», который ранее уже был задействован для поставок в Венгрию. Однако емкость ветки, предназначенной для стран Южной и Центральной Европы конечна, и полностью компенсировать украинское направление она не может. А кроме того, поставки в Словакию стоят дороже.

Глава словацкого оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц ранее сообщил о работе над созданием на Украине дочерней компании для транспортировки газа. Вкупе с подтверждением со стороны Украины речь может идти о спотовом соглашении Москвы и Баку, в рамках которого на границу Украины будет приходить уже принадлежащий кавказской республике газ. Без участия России Азербайджан не может доставить добытый у себя газ к границе Украины ввиду отсутствия инфраструктуры.

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