Словацкая компания создаст «дочку» на Украине для поставок газа из России

Глава SPP Ференц раскрыл планы создать компанию на Украине для транзита газа

Словацкий оператор газотранспортной системы SPP работает над созданием своей дочерней компании на Украине для транспортировки газа из России. Об этом в комментарии изданию Dennik N рассказал его глава Войтех Ференц.

Каких-либо подробностей процесса он не привел. Ранее в Киеве отмечали, что отказ продлевать контракт с «Газпромом» на транзит не исключает использование украинской газотранспортной системы при поставках газа в Центральную Европу, однако проходящее через нее топливо должно принадлежать третьей стране, например, Азербайджану.

Также не исключено, что Ференц имеет в виду тот же вариант, что используется при поставках российской нефти. С сентября венгерская MOL приобретает российскую нефть на белорусско-украинской границе, после чего принимает на себя все риски дальнейшей доставки до Европы.

Про такой вариант украинские власти ранее не упоминали, однако он может стать компромиссом, поскольку Словакия и Венгрия угрожают блокировать европейскую помощь Киеву без возобновления транзита.

Также Ференц рассказал, что с 1 февраля «Газпром» начал поставки в Словакию через газопровод «Турецкий поток». С апреля объем прокачки должен возрасти в два раза. Проблемой остается недостаточная мощность маршрута в связи с количеством желающих использовать его, а также более высокая стоимость поставок. По словам главы SPP, транспортировка газа в обход Украины обойдется на 90 миллионов евро дороже.

