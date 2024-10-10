В России подтвердили отсутствие проблем с транзитом нефти через Украину

«Ведомости»: санкции против «Лукойла» не повлияли на транзит нефти через Украину

Санкции Киева против российской компании «Лукойл» и остановка поставок ее нефти в европейские страны не привела к снижению транзита по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Об этом со ссылкой на данные Минэнерго о прокачке, подтвержденные двумя источниками, пишут «Ведомости».

В июле транзит в Венгрию, Словакию и Чехию составил 1,1 миллиона тонн, в августе — 770 тысяч тонн, но это больше, чем в июне и мае (540 тысяч и 768 тысяч тонн соответственно), то есть до введения ограничительных мер. Средний уровень прокачки в первом полугодии составлял 856 тысяч тонн, а выше, чем в июле, транзит был только в январе и феврале.

Собеседники издания подтверждают, что поставки от «Лукойла» заместили другие компании, более того в августе экспорт в Словакию вырос до рекордных с начала года 484 тысяч тонн.

Крупнейшим поставщиком после ухода «Лукойла» стала «Татнефть», у которой 61 процент от всей прокачки по «Дружбе» в Евросоюз в июле и 63 процента в августе. В том числе на эту нефтяную компанию в июле пришлось 86 процентов поставок нефти в Венгрию и 91 процент — в Словакию.

В сентябре Киев согласился на новую схему транзита, предложенную Венгрией. В рамках этого соглашения венгерская MOL приобретает российскую нефть на белорусско-украинской границе и принимает на себя все риски дальнейшей доставки до Европы. Как отмечал премьер Украины Денис Шмыгаль, в этом случае у Киева нет повода возражать против поставок.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков полагает, что возмущение и жалобы венгерской стороны в первую очередь вызвано более высокой ценой, по которой пришлось покупать нефть в новых условиях. Дело в том, что с «Лукойлом» у MOL был долгосрочный контракт и, соответственно, определенные скидки. В свою очередь, в Киеве не раз подчеркивали, что их решение не повлияли на физические объемы поставляемой нефти.