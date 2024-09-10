На Украине объяснили изменение позиции по транзиту нефти из России

На Украине объяснили согласие на транзит нефти из РФ сменой ее собственника

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал информацию о том, что венгерская нефтегазовая компания MOL договорилась о ранее прекращенных поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

Изменение позиции политик объяснил тем, что речь идет о транзите сырья, которое уже сменило владельца, будучи приобретенным компаниями из Европы.

«MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через Украину, нас это устраивает. Украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получает за это рыночную цену», — цитирует Шмыгаля агентство.

В середине июля Украина остановила поставки нефти от российской компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба», сославшись на санкции. Пострадавшие от такого шага Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и потребовали от Еврокомиссии принять ответные меры. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев получил от Брюсселя указание о прекращении транзита. По его словам, на это указывает отсутствие реакции ЕС на действия Украины.

Накануне, 9 сентября, MOL объявила, что нефть начнет поставляться через территорию Украины в Венгрию и Словакию. По новому соглашению углеводороды становятся собственностью компании на белорусско-украинской границе.