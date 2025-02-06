Словакия начала получать российский газ в обход Украины

Dennik N: С февраля «Газпром» начал поставки в Словакию через «Турецкий поток»

«Газпром» с 1 февраля возобновил поставки газа в Словакию после того, как в январе был остановлен транзит российского газа через Украину. Прокачка идет через газопровод «Турецкий поток», с апреля объемы должны вырасти в два раза, сообщает со ссылкой на главу оператора газотранспортной системы SPP Войтеха Ференца издание Dennik N.

Контракт с российской компанией действителен до 2034 года, расторгать его SPP не планирует, подчеркнул Ференц. Он добавил, что транспортировка газа в обход Украины обойдется SPP на 90 миллионов евро дороже из-за более высоких транзитных сборов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил о возможности импорта российского газа по «Турецкому потоку» во время своего визита в Турцию в январе. В то же время он отмечал, что маршрут и без того перегружен, что создает риски в плане поставок.

Политик угрожал Киеву заблокировать выделение помощи Евросоюза, если транзит не возобновится к февралю, но позднее не вспоминал о своем обещании. Украинские власти неоднократно указывали, что готовы поставлять газ в случае, если тот не будет принадлежать России, но вести переговоры с Москвой не намерены.

Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о достижении исторического максимума поставок российского газа по «Турецкому потоку» — более 50 миллионов кубометров в сутки. В годовом выражении показатель увеличился более чем на четверть, а в месячном — на два процента.