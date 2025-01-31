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19:01, 31 января 2025Экономика

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

Reuters: Поставки газа по «Турецкому потоку» достигли 50,6 млн кубометров в день
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В январе 2025 года суточные поставки российского природного газа по трубопроводу «Турецкий поток» достигли исторического максимума и превысили отметку в 50 миллионов кубометров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

За первый месяц года суточные объемы поставок топлива энергохолдинга «Газпром» по этому маршруту увеличились в годовом выражении на 26,8 процента, или на 10,7 миллиона кубометров. Если в начале 2024-го показатель составлял 39,9 миллиона кубометров, то спустя 12 месяцев достиг отметки в 50,6 миллиона. В месячном выражении суточные поставки выросли на два процента.

Суммарный экспорт топлива по «Турецкому потоку» в январе 2025-го, согласно предварительной оценке, составил порядка 1,57 миллиарда кубометров против 1,24 миллиарда годом ранее. Таким образом, за 12 месяцев поставки российского газа по этому маршруту увеличились примерно на 330 миллионов кубометров.

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Заметное наращивание поставок российского газа в европейские страны по этому маршруту произошло после прекращения транзита топлива РФ через газотранспортную систему Украины. Энергохолдинг «Газпром» приостановил прокачку по данному направлению с 1 января 2025 года после отказа Киева продлевать долгосрочный контракт. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что местные власти не собираются возобновлять транзит.

На этом фоне биржевая стоимость природного газа на лондонской бирже ICE достигла максимума с конца октября 2023 года, превысив 570 долларов за тысячу кубометров. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее грозил Украине заблокировать предоставление кредита ЕС на сумму в 50 миллиардов долларов в случае отказа Киева от возобновления транзита российского газа до конца января. Впрочем, несмотря на истечение сроков ультиматума, до его реализации дело пока не дошло.

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