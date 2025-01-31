Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:24, 31 января 2025Экономика

Цена на газ в Европе достигла максимума с конца октября 2023 года

Цена газа на бирже ICE превысила 570 долларов впервые с 30 октября 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Marian Weyo / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в пятницу, 31 января, стоимость тысячи кубометров природного газа на лондонской бирже ICE в моменте превысила отметку в 570 долларов впервые с 30 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость фьючерсных контрактов на февральские поставки газа выросли до 571 доллара за тысячу кубометров, или до 53,135 евро за мегаватт-час с учетом актуального курса валют. Топливные котировки в европейском регионе растут не первый день. В ходе торгов 29 января газовые фьючерсы подорожали до максимума с середины ноября 2023 года.

Материалы по теме:
Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях
Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях
1 января 2025
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
23 января 2025

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин удорожания топлива в ЕС они относят активные темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ и сохраняющуюся в регионе неопределенность в отношении поставок после прекращения транзита российского топлива через территорию Украины.

Энергохолдинг «Газпром» приостановил поставки газа из РФ через газотранспортную систему соседней республики 1 января 2025 года, после завершения долгосрочного контракта с «Нафтогазом». Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что местные власти не собираются возобновлять транзит российского топлива в европейские страны по этому маршруту.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мужчины сопротивлялись». Стали известны подробности вторжения ВСУ в курское село, с жителями которого жестоко расправились

      Знаменитый российский адвокат лишилась 100 тысяч долларов из-за аферы с бриллиантами

      Полиция Украины призвала эвакуироваться из соседнего с Красноармейском города

      В подмосковном ЖК обнаружили еще одно незаконное жилище гастарбайтеров

      Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло

      Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

      Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

      Трамп решил связаться с давним противником США

      В Абхазии попросили Россию помочь в создании постоянного авиасообщения

      Премьер Грузии назвал Украину «принесенной в жертву из-за глобальных интересов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше