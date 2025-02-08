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12:27, 8 февраля 2025Мир

В США подали иск против администрации Трампа

Прокурор Чиу: Несколько городов США подали иск против администрации Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Несколько городов США подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи ее миграционной политикой. Об этом заявил прокурор города Сан-Франциско Дэвид Чиу, передает телеканал CBS News.

«Сан-Франциско возглавил судебные тяжбы, защищающие города-убежища от незаконного превышения полномочий федеральными органами», — сообщил местный правоохранитель.

В частности, под городами-убежищами подразумеваются населенные пункты — преимущественно в штате Калифорния, — которые позволяют селиться нелегальным мигрантам и проживать в них на протяжении долгого времени. По словам прокурора Чиу, администрация Трампа хочет лишить подобные города финансирования, а также взять деятельность местных властей под контроль федерального правительства.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что Трамп испытывает злость по причине низких показателей депортации нелегальных мигрантов. Утверждается, что сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) с 20 января арестовывали не более 1,1 тысячи нелегалов в сутки. Однако для показателя в миллион депортированных мигрантов в год необходимо каждый день арестовывать не менее 2,7 тысячи нелегалов.

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