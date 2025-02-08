В Белом доме рассказали о злости Трампа по одной причине

NBC: Трамп злится из-за низких показателей депортации мигрантов

Президент США Дональд Трамп испытывает злость по причине низких показателей депортации нелегальных мигрантов. Об этом источник в Белом доме сообщил телеканалу NBC.

«Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) находятся под растущим давлением, от них требуют повысить число арестов и депортаций нелегальных мигрантов. Президент Трамп зол», — сообщил он.

Утверждается, что сотрудники ICE с 20 января арестовывали не более 1,1 тысячи нелегалов в сутки. При этом для того, чтобы достичь показателя в миллион депортированных мигрантов в год, нужно каждый день арестовывать не менее 2,7 тысяч нелегалов.

Ранее Трамп задумал ограничить въезд мигрантов в США с помощью туберкулеза. «Администрация Трампа рассматривает возможность не впускать мигрантов на южную границу, так как они могут привезти с собой в США корь или туберкулез», — указано в сообщении.