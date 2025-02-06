Трамп задумал ограничить въезд мигрантов в США с помощью туберкулеза

WSJ: Трамп рассматривает запрет на въезд мигрантов под предлогом туберкулеза

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда мигрантам на территорию США под предлогом борьбы с распространением туберкулеза и кори. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность не впускать мигрантов на южную границу, так как они могут привезти с собой в США корь или туберкулез. Советники президента искали доказательства угроз заболеваний, которые послужили бы поводом возрождения политики, которую использовали во время COVID-19 (...). Они рассматривают закон о чрезвычайном положении в области здравоохранения, известный как Раздел 42», — передает издание.

Во время пандемии коронавируса Раздел 42 наделял власти правом быстро и законно высылать большинство просителей убежища «по санитарным соображениям». Чиновники Белого дома определили туберкулез и корь как заболевания, которые «с наибольшей вероятностью могут послужить основанием для применения этой политики».

29 января в США в штате Канзас была зафиксирована вспышка туберкулеза, в результате которой уже появились первые жертвы. На данный момент подтверждено 67 случаев заболевания и предполагается, что болезнь может в скором времени быстро распространиться. Причины вспышки туберкулеза не приводятся.