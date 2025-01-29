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11:16, 29 января 2025Мир

В США зафиксировали вспышку туберкулеза

CNN: В США в штате Канзас была зафиксирована вспышка туберкулеза
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

В США в штате Канзас была зафиксирована вспышка туберкулеза, в результате которой уже появились первые жертвы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Случаи, связанные со вспышкой, впервые были зарегистрированы в январе 2024 года, а в прошлом году было зарегистрировано две жертвы туберкулеза», — приводит телеканал слова Джилла Броно, представителя Департамента здравоохранения и окружающей среды Канзаса.

На данный момент подтверждено 67 случаев заболевания и предполагается, что болезнь может в скором времени быстро распространиться. Причины вспышки туберкулеза не приводятся.

20 июля прошлого года в США была зафиксирована вспышка листериоза, которая охватила 12 штатов, включая Нью-Йорк, Мэриленд, Нью-Джерси и Иллинойс. Предварительно, пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

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