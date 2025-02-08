Власти сообщили об ограничении водоснабжения в российском регионе из-за погоды

Орлов: Ограничено водоснабжение в ряде хуторов Ростовской области

В Ростовской области из-за ухудшения погодных условий власти ограничили водоснабжение в ряде населенных пунктов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

По его словам, усиление восточного ветра и понижение температуры привели к образованию шуги (донного льда) в местах водозаборов Таганрога, вследствие этого снизился уровень воды и производительность водозаборных сооружений.

Временно ограничена подача воды в городскую сеть. С перебоями водоснабжения могут столкнуться жители некоторых районов Таганрога. Также остановлена работа водопроводных насосных станций в хуторах Хапры и Веселый Мясниковского района. Подача воды приостановлена для сел Чалтырь, Крым и хутора Калинин.

После нормализации погодных условий водоснабжение будет восстановлено, пообещал Орлов.

3 февраля сообщалось, что поселок Грицовский Тульской области остался без воды на пять дней.