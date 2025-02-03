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14:59, 3 февраля 2025Экономика

Тысячи жителей российского села оставили без воды на пять дней

Село Грицовский осталось без воды на пять дней из-за аварии на станции очистки
Виктория Клабукова

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Поселок Грицовский Тульской области остался без воды на пять дней. О ситуации с водоснабжением в своем Telegram-канале пишет глава районной администрации Андрей Шубчинский.

Подачу ресурса отключили еще 30 января из-за поломки расходомера на поселковой станции очистки воды. Без показаний этого прибора, как сообщается, станция функционировать не может. Проблема с оборудованием не решена до сих пор — ни расходомера той же модели, ни аналогов у поставщика в данный момент нет. В результате уже пять дней водоснабжения лишены 5,6 тысячи сельчан.

Помимо местных коммунальщиков, к работам на станции привлечена подрядная фирма из Ростова. Организован подвоз питьевой воды, также в населенном пункте установлены водоматы. «Из-за сильного ухудшения качества воды убедительная просьба в пищевых целях использовать бутилированную воду. Для этих целей на территории поселка имеется пять специализированных точек продажи воды», — инструктируют сельчан. Жителям обещают произвести перерасчет за «коммуналку».

В январе из-за прорыва на сетях без воды остался город Питкяранта. Авария за последние пару месяцев фиксируется второй раз: подачу ресурса в этом карельском городе отключали лишь в декабре. При этом население Питкяранты на 2023 год составляло 8094 человека.

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