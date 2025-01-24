Российский город остался без воды

Жители города Питкяранта более чем на сутки остались без воды

Жители карельского города Питкяранта более чем на сутки остались без водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков на странице во «ВКонтакте».

Прорыв на сетях, из-за которого горожане лишились воды, случился в четверг, 23 января, на улице Победы. На записи, которую выложил чиновник, его подчиненный, министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов отчитывается о ситуации на месте. За его спиной рабочие готовятся к ликвидации аварии. «Есть вопросы по организации устранения аварии, по привлечению тяжелой техники. (...) Я разбираюсь, доложу. Сейчас задача — вскрыть участок, определить точное место повреждения и начать устранение», — рассказал Россыпнов. Глава Карелии уточнил, что до тех пор, пока водоснабжение не вернут в дома, гражданам организовали подвоз воды.

Ранее в январе стало известно, что в Норильске енот, сбежавший из дома, перегрыз провода и оставил пять многоэтажек города без света.