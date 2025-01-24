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20:04, 24 января 2025Экономика

Российский город остался без воды

Жители города Питкяранта более чем на сутки остались без воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жители карельского города Питкяранта более чем на сутки остались без водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков на странице во «ВКонтакте».

Прорыв на сетях, из-за которого горожане лишились воды, случился в четверг, 23 января, на улице Победы. На записи, которую выложил чиновник, его подчиненный, министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов отчитывается о ситуации на месте. За его спиной рабочие готовятся к ликвидации аварии. «Есть вопросы по организации устранения аварии, по привлечению тяжелой техники. (...) Я разбираюсь, доложу. Сейчас задача — вскрыть участок, определить точное место повреждения и начать устранение», — рассказал Россыпнов. Глава Карелии уточнил, что до тех пор, пока водоснабжение не вернут в дома, гражданам организовали подвоз воды.

Ранее в январе стало известно, что в Норильске енот, сбежавший из дома, перегрыз провода и оставил пять многоэтажек города без света.

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