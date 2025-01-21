Енот оставил без света жителей российского города

Енот перегрыз провода и оставил пять многоэтажек в Норильске без света

В Норильске енот, который сбежал из дома, оставил без электричества жителей пяти многоэтажных домов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

В минувшую субботу, 18 января, животное пробралось на подстанцию и перегрызло там провода, из-за чего жильцы домов на улицах Ленинградской и Лауреатов временно лишились света. Через некоторое время енота нашли специалисты, которые вскрыли трансформаторную подстанцию. На записи, сделанной спасателями, видно, что зверь громко шипит и прячется от людей, однако, по информации канала, его удалось поймать и вернуть хозяйке. Женщина на тот момент повсюду искала беглеца по кличке Рони и была рада, что его нашли.

В декабре стало известно, что бобры оставили без света несколько сел Ленинградской области.