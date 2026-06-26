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12:43, 26 июня 2026Ценности

Тина Канделаки показала редкое фото 26-летней дочери

Телеведущая Тина Канделаки показала редкое фото 26-летней дочери Мелании Кондрахиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tina_kandelaki

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки показала редкое фото дочери Мелании Кондрахиной. Stories появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила селфи 26-летней дочери. Фотографию она сопроводила эмодзи с сердцами, отказавшись от подписей.

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Известно, что у Канделаки двое детей — Мелания и Леонтий — от первого брака с художником и бизнесменом Андреем Кондрахиным. У нее также есть младший сын Георгий, который родился в браке с медиаменеджером Василием Бровко.

Ранее в июне Тина Канделаки показала внешность с новым цветом волос. Она предстала на размещенном кадре в черном костюме и розовой кофте. При этом с помощью нейросетей она решила примерить на себе новую прическу — каре с выкрашенными в блонд прядями.

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