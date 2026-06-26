Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 26 июня 2026Россия

Раскрыто число уничтоженных за неделю авиабомб ВСУ

Минобороны: Российские средства ПВО за неделю уничтожили 89 авиабомб ВСУ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 89 авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число раскрыли в Минобороны РФ в ходе очередного брифинга.

В ведомстве указали, что также удалось сбить 4562 украинских дрона. Помимо этого, были ликвидированы 5 ракет Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS.

До этого стало известно, что Воздушно-космические войска (ВКС) России ударом ФАБ-1500 уничтожили переправу через Северский Донец.

Еще раньше российские военные уничтожили склады с ракетами и беспилотниками, которые использовали ВСУ для ударов по приграничным регионам РФ. В частности, Вооруженные силы России поразили склады с вооружением в селе Мартовое Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в курортном регионе России

    Артемий Лебедев высказался о происходящей в США «средневековой дичи»

    Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

    Россиян предупредили о летнем мошенничестве с несуществующими домами

    Российским фермерам помогут деньгами

    Повышение цен на продукцию Apple вызвало панику на азиатских рынках

    В России высказались о доверии в переговорах с Украиной

    В России отреагировали на заявление Зеленского о 40-дневной операции СБУ

    Экс-командир «Азова» рассказал о превосходстве российских войск над ВСУ

    В Японии закрыли школы после землетрясения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok