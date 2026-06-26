Минобороны: Российские средства ПВО за неделю уничтожили 89 авиабомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 89 авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число раскрыли в Минобороны РФ в ходе очередного брифинга.

В ведомстве указали, что также удалось сбить 4562 украинских дрона. Помимо этого, были ликвидированы 5 ракет Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS.

До этого стало известно, что Воздушно-космические войска (ВКС) России ударом ФАБ-1500 уничтожили переправу через Северский Донец.

Еще раньше российские военные уничтожили склады с ракетами и беспилотниками, которые использовали ВСУ для ударов по приграничным регионам РФ. В частности, Вооруженные силы России поразили склады с вооружением в селе Мартовое Харьковской области.