Российский производитель вина выплатит дивиденды

«Абрау-Дюрсо» выплатит дивиденды по 5,24 рубля на акцию

Российский производитель игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо» выплатит дивиденды за 2025 год в размере 5,24 рубля на акцию на общую сумму 570,58 миллиона рублей. Об утвержденном акционерами решении со ссылкой на данные компании сообщает ТАСС.

Выплаты примерно соответствует уровням предыдущего года в 5,01 рубля на акцию. При этом чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» по международным стандартам финансовой отчетности выросла в 2025-м на 3,63 процента, до 1,9 миллиарда рублей, а выручка — на 8 процентов, до 21,21 миллиарда.

Таким образом, большая часть прибыли не будет распределена. Реестр имеющих право на получение дивидендов закроют 7 июля.

Ранее стало известно, что ПАО «Татнефть» выплатит дивиденды за четвертый квартал в размере 11,61 рубля на акцию, а суммарно за весь 2025 год показатель достигнет 34,09 рубля.