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12:32, 26 июня 2026Россия

Российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине

Минобороны: ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России поразили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атаки велись при помощи беспилотников и высокоточного оружия.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по территориальным центрам комплектования (ТЦК), а также по объектам в Киеве, где хранилось вооружение украинских военнослужащих.

Ранее стало известно о рекордной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Так, в ночь на 26 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны более 600 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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