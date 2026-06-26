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12:34, 26 июня 2026Россия

Раскрыты цели группового удара армии России по Украине

Минобороны России отчиталось об ударе по ТЦК и НПЗ Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В ночь на 26 июня Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по территориальному центру комплектования (ТЦК) и объектам хранения вооружения в Киеве. Цели атаки журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области.

В ведомстве отчитались, что всего за неделю с 20 по 26 июня нанесено пять групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по военным складам и пунктам временно дислокации живой силы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО для Киева стремительно ухудшается. По его словам, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам.

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