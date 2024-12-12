Российский город остался без воды

Жителей города Питкяранта оставили без воды из-за аварии на сетях

Жители карельского города Питкяранта остались без воды. Об отключении ресурса сообщают окружные власти.

Водоснабжение в городе отключено из-за аварии на сетях. «Уважаемые собственники, в связи с аварийной ситуацией на сетях водопровода 12.12.2024 года с 12:00 часов до устранения аварии будет остановлена подача водоснабжения на весь город», — передает пресс-служба администрации. В какой срок подача ресурса будет восстановлена, пока не сообщается. Горожан призывают запастись водой. Согласно данным из открытых источников, население Питкяранты на 2023 год составляло 8094 человека.

В начале ноября тепла и воды лишился город Бодайбо Иркутской области с населением свыше девяти тысяч человек. Подачу ресурса тогда приостановили по причине резкого обмеления местной реки Витим. Без отопления при температуре минус 9 градусов оказались не только жилые дома, но и детские сады — их пришлось временно закрыть. Мэр города, однако, посчитал ситуацию «нестрашной», объяснив ее сезонным понижением уровня воды в реке. В то же время экстренное отключение ресурса заинтересовало прокуратуру.