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15:56, 8 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ обвинили в атаках на мирных жителей

Ганчев: ВСУ начали обстреливать тыловые районы Харьковской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать тыловые районы Харьковской области. Как сообщает ТАСС, по данным главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, от таких атак страдают в том числе мирные жители.

«За [последний] год интенсивность обстрелов усилилась — и с применением дронов, и с применением артиллерии. География расширилась. Если раньше можно было сказать, что в тыловых районах области есть населенные пункты, [до которых] не долетают дроны и не добивает артиллерия, то на сегодняшний день таких поселков почти не осталось», — сказал Ганчев.

Он обвинил ВСУ в том, что те обстреливают населенные пункты вплоть до границы области с Луганской народной республикой. Тактику Киева в отношении жителей этих поселков он назвал террором. По мнению Ганчева, снизить напряженность позволит продвижение Российской армии на запад Харьковской области.

Тем временем оценена вероятность новой атаки ВСУ на приграничье России. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, у украинских военных в настоящий момент нет возможности для того, чтобы повторить трюк с заходом на территорию страны, а граница просматривается на десятки километров в онлайн-режиме.

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