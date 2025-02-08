Оценена вероятность новой атаки ВСУ на приграничье России

Эксперт Дандыкин: ВСУ могут совершать в приграничье РФ рейды в духе террористов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершать в приграничье рейды в духе террористов. Вероятность новой атаки украинских войск оценил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «МК».

По его словам, у ВСУ сейчас нет возможности для того, чтобы повторить трюк с заходом на территорию России. Он отметил, что граница сейчас просматривается «на десятки километров в режиме онлайн». Эксперт добавил, что ВСУ если и будут предпринимать попытки атаковать, то уже в ближайшее время.

«ВСУ будут совершать рейды в духе террористов, пытаться вербовать барышень-агентов для терактов, вести обстрелы, устраивать налеты беспилотников, травить колодцы. Это они могут. Но организовать что-то грандиозное — уже нет», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области, которые готовились к отправке в Курскую область. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что среди потерь ВСУ множество поврежденной техники, включая танки и БМП, а также уничтоженные и раненые среди личного состава.