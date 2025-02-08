При обращении за кредитом заемщиков обяжут предоставлять ИНН

Госдума рассмотрит во втором чтении закон о защите россиян от мошенников

Госдума на неделе с 10 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредитов в России. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что россияне, обманом вынужденные взять кредиты, не будут платить по договору, если не было периода охлаждения. Кроме того, по словам Володина, заемщиков обяжут предоставлять свой ИНН при обращении в кредитную организацию. «Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит», — пояснил спикер.

Законопроект, который должен стать механизмом защиты граждан от финансовых мошенников, приняли в первом чтении 15 января. Период охлаждения для сумм от 50 до 200 тысяч рублей составит 4 часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — 48 часов.

