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10:09, 9 февраля 2025Россия

Боец ВС России рассказал о финальном бое за Дзержинск

РИА: Штурм последних укрепрайонов ВСУ в Дзержинске провели на четырех БМП
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга рассказал о финальном бое за город Дзержинск (украинское название — Торецк). Его цитирует РИА Новости.

Боец сообщил, что российские военные внезапно ворвались в первую линию обороны противника на четырех боевых машинах пехоты (БМП). «Пробили первую линию обороны противника. Закрепились у него в тылах, нарастились (подвели подкрепления — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Шульга.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ожидали, что российские военные решатся использовать бронетехнику для прорыва, поскольку территория контролировалась украинскими беспилотниками. «Противник был в замешательстве. Он сутки еще думал, что происходит. В это время мы успели нараститься, закрепиться в частном секторе и продолжать наступление дальше», — заключил командир.

Ранее 9 февраля Шульга назвал взятие шахты «Торецкая» под контроль Вооруженных сил (ВС) России решающим событием для взятия Дзержинска. Это место, добавил он, стало наиболее сложным узлом обороны ВСУ, так как в коммуникациях шахты были оборудованы подземные ходы, укрепления и бункеры.

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