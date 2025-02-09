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07:08, 9 февраля 2025Россия

Командир штурмовиков раскрыл решающее событие для освобождения Дзержинска

Шульга: Взятие шахты «Торецкая» стало решающим в освобождении Дзержинска в ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Взятие под контроль ВС России шахты «Торецкая», где Вооруженные силы Укаины (ВСУ) создали существенную систему укреплений, стало решающим событием для освобождения Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности раскрыл командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» подполковник Иван Шульга, передает ТАСС.

«Поступила команда на освобождение города, мною было принято решение заходить на боевых машинах пехоты с десантом. Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», — уточнил командир штурмовиков.

По словам Шульги, подразделения группировки войск «Центр», воспользовавшись смятением противника, успели зайти в город, закрепиться на новых позициях и «нараститься». После этого они двинулись дальше, отбили шахту «Северная», потом частный сектор и зашли в микрорайон с многоэтажными домами. Эту часть города штурмовики взяли при поддержке огневой роты.

«Можно сказать, под каждым деревом у противника был окоп, блиндаж, но наши военнослужащие, которые героически выполняли все поставленные задачи, выбивали врага и дошли до шахты "Торецкая"», — рассказал подполковник.

Это место, добавил он, стало наиболее сложным узлом обороны ВСУ, так как в коммуникациях шахты были оборудованы подземные ходы, укрепления и бункеры.

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