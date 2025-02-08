Гагин: Киев перед Новым годом подготовился к сдаче Дзержинска

Киев заранее подготовился к сдаче Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские власти понимали, что это неизбежно, поэтому перед Новым годом вывели командование всех частей и спецслужбы. При этом, как отметил собеседник агентства, в городе остались обычные военнослужащие, чтобы мешать российским солдатам взять его под контроль до инаугурации американского президента Дональда Трампа. «Для [Владимира] Зеленского это было очень важно», — подчеркнул он.

Ранее Гагин объяснил военное значение Дзержинска. По его словам, взятие города армией России открывает дорогу на Славянск и Краматорск в ДНР.

7 февраля в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска.