Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 8 февраля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска

Гагин: Киев перед Новым годом подготовился к сдаче Дзержинска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Киев заранее подготовился к сдаче Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские власти понимали, что это неизбежно, поэтому перед Новым годом вывели командование всех частей и спецслужбы. При этом, как отметил собеседник агентства, в городе остались обычные военнослужащие, чтобы мешать российским солдатам взять его под контроль до инаугурации американского президента Дональда Трампа. «Для [Владимира] Зеленского это было очень важно», — подчеркнул он.

Ранее Гагин объяснил военное значение Дзержинска. По его словам, взятие города армией России открывает дорогу на Славянск и Краматорск в ДНР.

7 февраля в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России предотвратили теракт с заложенной в FPV-очки взрывчаткой. Может ли это оказаться фейком?

      «Ростех» назвал французский Mirage 2000 истребителем с короткой рукой

      Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска

      Россиян предостерегли от авторизации через ботов в Telegram

      Тренер раскрыл количество сжигаемых при отжиманиях калорий

      Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США

      Россиянам дали советы по выбору подержанного автомобиля

      В Германии развеяли надежды Трампа на Украину

      Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»

      Трамп назначил вице-президента США посредником в продаже TikTok

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше