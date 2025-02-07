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20:31, 7 февраля 2025Бывший СССР

Военное значение Дзержинска объяснили

Военный эксперт Гагин: Дзержинск открывает дорогу на Славянск и Краматорск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль Дзержинска (украинское название — Торецк) российскими войсками открывает дорогу на Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике. Военное значение города объяснил в разговоре с РИА Новости эксперт Ян Гагин.

«Он был транспортным хабом, он был укрепрайоном, он был точкой тылового обеспечения. За ним открывается дорога на Краматорск и Славянск», — заявил эксперт.

Он добавил, что также занятие города поможет уменьшить интенсивность обстрелов Горловки.

7 февраля в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

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