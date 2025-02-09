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23:39, 9 февраля 2025Мир

На Украине решили легализовать криптовалюту

Депутат Рады Гетманцев заявил о планах легализовать криптовалюту на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

На Украине хотят до лета легализовать криптовалюту, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев на мероприятии «Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans», передает «Страна.ua».

Он отметил, что основная часть законопроекта о легализации цифровых активов уже готова полностью и сейчас ведутся дискуссии по финансовому мониторингу операций и налогообложению.

По словам Гетманцева, никаких бонусов или льгот для криптовалюты не будет по ряду причин. В первую очередь международные эксперты, с которыми советуются по вопросам легализации, полагают, что льготный режим может создать неравномерную налоговую нагрузку на традиционные индустрии.

Также ожидается, что криптовалюта будет облагаться налогом так же, как и другие инвестиционные активы с нормальными ставками налога.

Ранее украинские власти повысили налоги, чтобы финансировать армию. Как заявил министр финансов страны Сергей Марченко, и граждане, и бизнес понимают неизбежность повышения налогов в условиях конфликта. При этом он уточнил, что правительство не планирует новых повышений налогов в 2025 году.

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