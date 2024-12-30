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21:46, 30 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назвали причину повышения налогов

Министр финансов Украины Марченко объяснил повышение налогов финансированием ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces /Handout / Reuters

Украинские власти повысили налоги, чтобы финансировать армию. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале. В настоящий момент 26 процентов ВВП Украины идет на оборону, рассказал он.

«В этих условиях у нас нет другого выхода, кроме как поиск балансов. Это было вынужденное болезненное решение, оно достаточно компромиссное. Тот компромисс, на который мы вышли, меня как министра финансов частично удовлетворил. Ключевой задачей было выровнять баланс между потребностями ВСУ (Вооруженными силами Украины — прим. «Ленты.ру») и нашими возможностями», — сообщил Марченко.

Министр финансов Украины добавил, что и граждане, и бизнес понимают неизбежность повышения налогов в условиях конфликта. При этом он уточнил, что правительство не планирует новых повышений налогов в 2025 году.

Ранее Марченко заявил, что Украине хватит средств на половину 2025 года, если Вашингтон прекратит предоставлять помощь. Помимо этого, он отметил, что у Киева должен быть план по созданию условий для сотрудничества с администрацией нового избранного президента США Дональда Трампа.

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