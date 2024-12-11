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09:19, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве раскрыли срок окончания средств после прекращения помощи США

Киеву хватит средств на половину 2025 года при прекращении помощи от США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киеву хватит средств на половину 2025 года в случае прекращения помощи от США. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года», — сказал он.

Глава украинского Минфина подчеркнул, что у Киева должен быть план по созданию условий для сотрудничества с администрацией нового избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мобилизации граждан моложе 25 лет вызвало недовольство в США. Как сообщает The Telegraph, спор из-за возраста мобилизации может положить конец отношениям украинского лидера и президента США Джо Байдена.

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