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02:18, 11 декабря 2024Мир

Причину разногласий Зеленского с США раскрыли

The Telegraph: США недовольны отказом Зеленского снизить возраст мобилизации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мобилизации граждан моложе 25 лет вызвало недовольство в США. Причины разногласий между странами раскрыло издание The Telegraph.

Отмечается, что за три года конфликта между Зеленским и президентом США Джо Байденом было множество разногласий. Однако спор из-за возраста мобилизации может положить им конец, подчеркивает издание.
После заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости снизить возраст мобилизации Зеленский публично отказался от этого, нанеся «прощальный удар» Байдену.

Ранее избранный лидер США Дональд Трамп заверил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Такое заявление он сделал, комментируя свою недавнюю встречу с Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном.

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