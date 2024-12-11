The Telegraph: США недовольны отказом Зеленского снизить возраст мобилизации

Решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мобилизации граждан моложе 25 лет вызвало недовольство в США. Причины разногласий между странами раскрыло издание The Telegraph.

Отмечается, что за три года конфликта между Зеленским и президентом США Джо Байденом было множество разногласий. Однако спор из-за возраста мобилизации может положить им конец, подчеркивает издание.

После заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости снизить возраст мобилизации Зеленский публично отказался от этого, нанеся «прощальный удар» Байдену.

Ранее избранный лидер США Дональд Трамп заверил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Такое заявление он сделал, комментируя свою недавнюю встречу с Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном.