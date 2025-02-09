Турция выразила надежду на мирное урегулирование по Украине

Эрдоган: Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование по Украине

Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование конфликта по Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция видит «позитивные месседжи» президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина.

«Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование», — выразил он надежду на разрешение кризиса.

Ранее турецкая газета Hürriyet писала, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае 2025 года. При этом уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную посредническую роль в начале переговорного процесса.