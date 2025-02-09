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23:02, 9 февраля 2025Мир

Турция выразила надежду на мирное урегулирование по Украине

Эрдоган: Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Reuters

Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование конфликта по Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция видит «позитивные месседжи» президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина.

«Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование», — выразил он надежду на разрешение кризиса.

Ранее турецкая газета Hürriyet писала, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае 2025 года. При этом уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную посредническую роль в начале переговорного процесса.

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