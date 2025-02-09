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14:44, 9 февраля 2025Россия

Глава Ленобласти раскрыл детали инцидента с перевозившим мазут танкером

Губернатор Дрозденко: Техногенный инцидент произошел при запуске двигателя
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jure Divich / Shutterstock / Fotodom  

Техногенный инцидент в порту Усть-Луга с танкером, перевозившим мазут, произошел при запуске двигателя. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере Koala произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение», — рассказал глава Ленобласти.

Дрозденко добавил, что экипаж корабля эвакуирован и пострадавших среди них нет. Также угрозы попадания мазута в Финский залив нет. На данный момент времени танкер пришвартован и начата проверка с целью установления обстоятельств взрыва.

Ранее стало известно, что танкер под названием Koala с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области. Известно, что в ночь на 9 февраля в корабль был погружен мазут и он готовился к отправке. После этого, предположительно, раздались взрывы. Уточняется также, что экипаж танкера составлял 24 человека, 4 из которых граждане России.

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