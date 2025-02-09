Главу российского города заключили под стражу за взяточничество

Главу Балтийска Мельникова заключили под стражу по делу о взятке

В Калининградской области главу Балтийска Сергея Мельникова заключили под стражу по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает прокуратора региона в своем Telegram-канале.

Представитель прокуратуры Калининградской области поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения для Мельникова. Глава города будет оставаться под стражей до седьмого апреля 2025 года.

Мельников и его заместитель Максим Коваленко были задержаны по делу о взяточничестве седьмого февраля. По данным следствия, в январе текущего года Коваленко передал Мельникову деньги взамен на общее покровительство и попустительство по службе. Сумма взятки составила не менее 575 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, возбуждено дело в отношении 59-летней посредницы, которая является знакомой Кропочевой.